السعودية والصين يوقعان الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة

2022/12/08 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم (الخميس)، الرئيس الصيني شي جينبينغ، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.فيما جرى توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين .وعقد الرئيس الصيني محادثات مع قادة السعودية في ثاني أيام زيارته للرياض الخميس، قبل […]

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