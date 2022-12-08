كرواتيا تعلن دخولها منطقة الشنغن مع انتظار بلغاريا ورومانيا

2022/12/08 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل,-(أ ف ب) – أعلنت كرواتيا الخميس أن الاتحاد الأوروبي وافق على انضمامها إلى منطقة شنغن حيث لا يوجد تفتيش على الحدود اعتبارًا من كانون الثاني/يناير.وكتبت البعثة الدبلوماسية الكرواتية فير بروكسل على تويتر “الخطوة الأخيرة اكتملت! تبني قرار مجلس (الاتحاد الأوروبي) – تم التأكيد رسميًا الآن على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن اعتبارًا من […]

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