الداخلية تصدر توضيحًا يخص التطوع في قوات حرس الحدود

2022/12/08 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء سعد معن : وزارة الداخلية فتحت باب التطوع على المنطقة الأولى لحرس الحدود لأبناء محافظات إقليم كوردستان العراق العزيز وباقي محافظات البلاد، مؤكداً ان هذه الخطوة جاءت لتعزيز الموارد البشرية ضمن هذه المنطقة.

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