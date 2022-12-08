2022/12/08 | 19:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز ما جاء به رئيس مجلس الخدمة العامة...

ظهرت المقالة مجلس الخدمة الاتحادي: تفعيل دور القطاع الخاص اصبح ضروري لمكافحة البطالة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة الاتحادي: تفعيل دور القطاع الخاص اصبح ضروري لمكافحة البطالة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة الاتحادي: تفعيل دور القطاع الخاص اصبح ضروري لمكافحة البطالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).