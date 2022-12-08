2022/12/08 | 19:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 12/08/2022، رئيس جمهورية...

ظهرت المقالة السوداني: العراق حريص على إدامة العلاقات مع محيطه العربي والإقليمي أولاً على المسلة.

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