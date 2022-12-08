2022/12/08 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد لحظة اندلاع حريق كبير قرب مرقد الامام العباس في كربلاء

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