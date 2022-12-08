2022/12/08 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TxCAhQh9nj4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراكز التجميل.. تجارة قاتلة لضحايا تبحث عن الجمال | لوكيشن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراكز التجميل.. تجارة قاتلة لضحايا تبحث عن الجمال | لوكيشن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).