الملك السعودي ورئيس الصين يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

2022/12/08 | 19:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز،

والرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم

الخميس، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

الشاملة بين البلدين خلال زيارة يجريها

الرئيس الصيني للمملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية

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