رقابة استباقية

2022/12/08 | 19:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضي إياد محسن ضمد

لا تحرك اغلب دوائر ومؤسسات الدولة اي

ساكن قبل ارتكاب جرائم سرقة المال

العام..



دوائر تغط الرقابة فيها بسبات

عميق حتى يسرق المال العام ويتم تهريبه

ومن ثم تتم مطالبة القضاء بك

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