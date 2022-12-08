جريمة الترويج للبضاعة بأصوات مزعجة

2022/12/08 | 19:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضية أريج خليل

إن انتشار الجريمة في المجتمعات كافة

جعل اهتمام الرأي العام ينصب على

الجرائم المنظمة وذات التأثير الخطير

على سلامة وامن المجتمع كجرائم الارهاب

والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرا

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