النفط: نعتمد أدق المعايير للحصول على أفضل الأسعار 

2022/12/08 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة النفط، الخميس، اعتمادها وشركة تسويق النفط العراقية لأدق المعايير التسويقية للحصول على أفضل أسعار للنفط الخام، في ظل التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس خلال ترؤسه اجتماع التسعيرة الشهرية للنفط الخام العراقي، بحسب بيان لوزارة النفط، إن "الوزارة تعتمد تسعيرة النفوط وفق التعاملات السائدة بحسب نوعيته سواء الخفيف أو المتوسط أو الثقيل، واعتماد درجة الكثافة والكبريت وغيرها من المواد"، مشيراً إلى "إقرار ذلك بعد مراجعة شاملة للتقارير ولعمليات الرصد لدوائر البحث المعنية في الوزارة وفي شركة سومو ومنظمة أوبك، وانسجاماً مع التعاملات السائدة في السوق النفطية وتطوراتها".

وشدد وكيل الوزارة على "دعم اتفاق أوبك بلس الذي يسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وفي استقرار الأسواق العالمية".

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في البيان، أنه "تقرر في الاجتماع تسعيرة النفط العراقي الشهرية، بعد مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والبحثية في هذا المجال"، مضيفاً، أنه "حضر الاجتماع مدير عام شركة تسويق النفط سومو والشركات والدوائر والجهات المعنية".

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