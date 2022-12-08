الكهرباء: المالية وافقت على استحداث درجات التثبيت لموظفي العقود

2022/12/08 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، موافقة وزارة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت العقود.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تُثمن التفهم العالي والكبير والعناية الكريمة التي أبداها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورعايته حسم موضوعة موظفي عقود وزارة الكهرباء، وتوجيهاته بتحويلهم للملاك الدائم".

وأضافت، أن "الوزارة تشكر التعاون الإيجابي الواضح من قبل وزارة المالية، والجهود النيابية بهذا الصدد، وبعد مساع حثيثة من قبل وزير الكهرباء زياد علي فاضل، نبارك للأخوة العقود موافقة وإكمال وزارة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة إزاء تثبيتهم، وستباشر الوزارة باستصدار الأوامر الوزارية الخاصة بذلك، وتنفيذها من قبل شركاتهم وتشكيلاتهم".

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