"يوم تاريخي".. خطوة أميركية بارزة لحماية زواج المثليين

2022/12/08 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون احترام الزواج، الخميس، والذي يعطي الحق للزواج من نفس الجنس، وفقا لمراسل "الحرة".

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