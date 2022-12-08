مصدر إماراتي لـCNN: محمد بن زايد وبوتين بحثا صفقة تبادل غرينر وبوت في أكتوبر

2022/12/08 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إماراتي، لشبكة CNN، يوم الخميس، إن صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وموسكو التي تمت بوساطة إماراتية وسعودية مشتركة، واشتملت على الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت تمت في مطار البطين في أبو ظبي.

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