2022/12/08 | 20:03 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الفيفا غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (72500 دولار كندي) على الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بعد أن أساء مشجعو الفريق لفظيا لحارس مرمى كندا ميلان بورجان خلال مباراة في كأس العالم.قال الفيفا إن التهمة الموجهة ضد كرواتيا تتعلق بـ “استخدام الكلمات والأشياء لنقل رسالة غير مناسبة لحدث رياضي”.ولد بورجان في منطقة عرقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغريم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بعد أن أساء المشجعون لفظيا للحارس الكندي شبكة القيقب الدولية.

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