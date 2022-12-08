رئيس مجلس القضاء يبحث سبل التعاون مع نظيره الأردني

2022/12/08 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الخميس مع نظيره الأردني تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى زار المجلس القضائي في الأردن والتقى رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو”.

وأضاف أن “اللقاء بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين وأكد على العلاقة التي تربط ما بين العراق والأردن في مجال التعاون القضائي والقانوني، ومدى أهمية التعاون المشترك لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العمل القضائي في الدول العربية”.

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