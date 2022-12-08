بعد ارتفاعه الى 151 ألفاً.. خبير اقتصادي يحدد موعد استقرار سعر صرف الدولار - عاجل

2022/12/08 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الخميس، عن أسباب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، فيما أشار إلى استقراره خلال عشرة أيام.

وقال حنتوش في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الفدرالي الأمريكي فرض الحظر على خمسة مصارف كبيرة في التعامل بالدولار، وهذه المصارف لديها أعمال كبيرة، وتجار كثر يتعاملون معها".

وأضاف أن "هذه المصارف عندما حظرت من بيع وشراء الدولار، والتجار باتوا لا يشترون الدولار إلا من السوق الموازنة أو المصارف التي لديها فائض في الدولار، ومن ثم أصبح هناك تزايد في الطلب على الدولار".

وأشار إلى أن "البنك المركزي بدأ بإجراءات وخطوات تصحيحية جيدة من بينها زيادة السقوف للمصارف والشركات، وخلال أسبوع أو 10 أيام سيستقر السعر ويعود إلى 148 ألف دينار".

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