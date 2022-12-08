رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث سبل التعاون مع نظيره الأردني

2022/12/08 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع نظيره الأردني محمد الغزو سبل تعزيز التعاونالقضائي بين البلدين الشقيقين.

وقال إعلام مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى زار المجلس القضائي في الأردن والتقى رئيسمحكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو".

وأضاف، أن "اللقاء بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين وأكد على العلاقة التي تربط ما بين العراق والأردن في مجال التعاونالقضائي والقانوني، ومدى أهمية التعاون المشترك لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العمل القضائي في الدول العربية".

وتابع أن "القاضي زيدان والوفد المرافق له زار المعهد القضائي الأردني واطلع على نظام ومرفقات المعهد وتم الاتفاق علىابرام مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي العراقي".

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