2022/12/08 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعهد وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الخميس، بتضمين موازنة 2023 تخصيصات لتعيين ماتبقى من خريجي معاهد النفط في عموم العراق.

وقال عبد الغني لـ(بغداد اليوم) إن "هناك ثلاث دفعات لم يتم تعيينهم سابقا من خريجي معاهد النفط في عموم العراق".

وأكد أنه ماضٍ بـ"تمشية الدفعات وتوقيع أوامر وزارية عديدة تخصها".

ووعد بـ"تضمين موازنة العام المقبل تخصيصات لتعيين ما تبقى من هذه الدفعات الثلاثة كون تعيينهم تأخر بالفترة السابقة".

وأردف أنه يسعى "لتعيين ما تبقى منهم بالعام المقبل، وإغلاق هذا الملف بالكامل"، مبيناً أن "الموازنة ستضمن درجات وظيفية لهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يتعهد عبر (بغداد اليوم) بتخصيصات لتعيين ماتبقى من خريجي معاهد النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يتعهد عبر (بغداد اليوم) بتخصيصات لتعيين ماتبقى من خريجي معاهد النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).