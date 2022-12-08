2022/12/08 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yybM71M09Xs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللاعب السابق "إيتو" يركل وجه يوتيوبر جزائري استفزه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللاعب السابق "إيتو" يركل وجه يوتيوبر جزائري استفزه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).