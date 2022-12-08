2022/12/08 | 20:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gtyPQFl9dg4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي جاسم الغرابي : ثورة تشرين لن تنجح وأي تظاهرة بلا فائدة بدون وجود قيادة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي جاسم الغرابي : ثورة تشرين لن تنجح وأي تظاهرة بلا فائدة بدون وجود قيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).