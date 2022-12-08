2022/12/08 | 20:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JUpFrO5jD2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في رابع محطة خارجية له،رئيس الوزراء في الرياض استعدادا للمشاركة في القمة العربية-الصينية في نشرة ال8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في رابع محطة خارجية له،رئيس الوزراء في الرياض استعدادا للمشاركة في القمة العربية-الصينية في نشرة ال8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).