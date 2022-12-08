مشاجرة داخل ملعب لكرة القدم شرقي بغداد تنتهي بمقتل شخص

2022/12/08 | 20:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخص نتيجة مشاجرة داخل ملعب لكرة القدم شرقي بغداد.وذكر المصدر لوكالة إيرث نيوز، أن “مشاجرة بين عدد من الاشخاص داخل ملعب لكرة القدم تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن قطاع ٤٢ في مدينة الصدر ما أسفر عن مقتل شخص بعد اصابته بطعنات بمنطقة الرقبة”.وأضاف، […]

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