2022/12/08 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الخميس، القبض، على 18 مطلوباً للقضاء في المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “شرطة واسط نفذت ممارسات أمنية تمكنت من خلالها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 18 مطلوباً للقضاء في واسط المركز الخبري الوطني.

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