2022/12/08 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع نظيره الأردني محمد الغزو سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يبحث مع نظيره الاردني تعزيز التعاون القضائي بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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