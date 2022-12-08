2022/12/08 | 20:48 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: غرد القيادي بتيار الحكمة فهد الجبوري..
المسلة – متابعة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالحكمة: بعض الأطراف تخون الحكومة لتغيير المسار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسلة – متابعة...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالحكمة: بعض الأطراف تخون الحكومة لتغيير المسار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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