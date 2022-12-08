قيادي بالحكمة: بعض الأطراف تخون الحكومة لتغيير المسار

2022/12/08 | 20:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: غرد القيادي بتيار الحكمة فهد الجبوري..المسلة – متابعة...

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