2022/12/08 | 20:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وقع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الخميس 12/08/2022، والرئيس الصيني،...

ظهرت المقالة السعودية توقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الصين أولاً على المسلة.

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