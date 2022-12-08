إعادة انتخاب شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي

2022/12/08 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب السيناتور الأميركي، تشاك شومر، الخميس، بالإجماع لولاية أخرى كزعيم للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، حيث يقود أغلبية من 51 مقعدا لحقبة جديدة من الكونغرس المنقسم.

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