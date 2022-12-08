المالية النيابية تحذر بشأن سعر النفط في الموازنة

2022/12/08 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، نسب الإنفاق التشغيلي والاستثماري بموازنة 2023 وحجمها الكلي، وفيما طرحت توقعات جديدة بشأن قيمة برميل النفط فيها، حذرت من زيادة حجم تقديره في الموازنة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "سعر برميل النفط بلغ 45 دولاراً في موازنة 2021 ووزارة المالية اقترحت أن يكون سعر برميل النفط في موازنة 2023 ما بين (60 الى 65) دولارا".

وأضاف، أن "آلية احتساب الموازنة تتم من خلال ضرب سعر برميل النفط الذي هو 65 دولارا بمقدار الصادرات العراقية اليومية البالغة 3 ملايين و250 ألف برميل في سعر الصرف الحالي البالغ 1450 دولارا لتكون النتيجة نحو 110 تريليونات دينار، يضاف لها واردات أخرى من الاتصالات والضريبة والجمارك والجباية بحيث نصل الى 140 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "الموازنة ستكون 65% منها تشغيلية والتي تشمل الرواتب والاستهلاك، و35% منها للجانب الاستثماري كالمشاريع المستمرة والمتلكئة والجديدة للبنية التحتية".

وتابع، أن "مجلس النواب قد يعطي رأيه لكي يكون سعر برميل النفط في الموازنة مقبولا من دون التأثر عند هبوط سعر النفط"، محذرا من "زيادة تقدير سعر برميل النفط في الموازنة".

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