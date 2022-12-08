توب 5: تبادل سجناء بين أمريكا وروسيا.. وارتفاع التضخم في مصر

2022/12/08 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إطلاق موسكو سراح الأمريكية بريتني غرينر في صفقة تبادل سجناء تشمل تاجر سلاح روسي و ارتفاع التضخم خلال نوفمبر في مصر ، مرورا بتنفيذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات في إيران، وصولا إلى توقيع السعودية والصين اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة و كذلك لويس إنريكي يحسم مستقبله مع "الماتادور" ...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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