الحكيم يؤكد ضرورة دعم الحكومة خلال استقباله وزراء ونواب وشخصيات متعددة

2022/12/08 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استقبل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، عددا من الشخصيات السياسية والتنفيذية والتشريعية في العاصمة بغداد.

وفي أجواء ايجابية، كان من بين الذي استقبلهم الحكيم عدد من الوزراء والنواب والكوادر والشخصيات، فيما جرى استقبالهم في ديوان بغداد للنخب السياسية والاجتماعية.

وأكد الحكيم خلال الاستقبال، على ضرورة دعم الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لتنفيذ برنامجها الحكومي، كما شدد على محاربة الفساد.

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