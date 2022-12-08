2022/12/08 | 21:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q1ZaloBYG2U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب مصطفى جبار: الدوائر التي ليس لديها تخصيصات مالية كافية لعملية التثبيت ستنتظر الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب مصطفى جبار: الدوائر التي ليس لديها تخصيصات مالية كافية لعملية التثبيت ستنتظر الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).