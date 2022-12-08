2022/12/08 | 21:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك رئيس الوزراء العراقي في القمة العربية الصينية التي تحتضنها السعودية ويحضرها الرئيس الصيني بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية لبحث آفاق التعاون.وتسعى بغداد للاستفادة من تجربة الصين الاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك بالقمة العربية الصينية ويهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك بالقمة العربية الصينية ويهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).