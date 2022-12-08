الأمم المتحدة تبدي دعمها لحكومة السوداني في مختلف المجالات

2022/12/08 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك خلال تواجد السوداني في العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن القمة العربية الصينية.

وأشاد السوداني خلال الاتصال، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي “بجهود الأمم المتحدة في مساعدة العراق، في العديد من الملفات الإنسانية والتنموية، كما قدم شكره للأمين العام للأمم المتحدة لدعمه سيادة العراق وحفظ أمنه”.

من جانبه، اعرب غوتيريش عن استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع حكومة السيد السوداني، ودعمها في مختلف الملفات.



كما عبر عن اهتمامه الشديد بالأولويات التي تطرحها الحكومة في دعم جميع فئات المجتمع، ما يجعلها حكومة قادرة على مواجهة التحديات، كما أكد تطلع الامم المتحدة إلى مساندة العراق في مواجهة وتجاوز العديد من المشاكل في مقدمتها البيئة ونقص المياه وآثار التغيرات المناخية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور العراق المحوري في المنطقة، وقدرته على الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، ليكون جسراً داعماً لتثبيت الاستقرار في المنطقة.

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