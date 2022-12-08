2022/12/08 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شارك رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، بكرنفال للمعاقين في يومهم العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الأخير "شارك في الكرنفال السنوي الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يشارك بكرنفال للمعاقين في يومهم العالمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يشارك بكرنفال للمعاقين في يومهم العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).