تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني والأمين العام للأمم المتحدة

2022/12/08 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس،عددا من الملفات الإنسانية والتنموية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً منالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك خلال تواجده في العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن القمة العربية الصينية".

وأشاد السوداني بحسب البيان بـ"جهود الأمم المتحدة في مساعدة العراق، في العديد من الملفات الإنسانية والتنموية، كما قدم شكره للأمينالعام للأمم المتحدة لدعمه سيادة العراق وحفظ أمنه".

من جانبه، اعرب غوتيريش عن "استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع حكومة السوداني، ودعمها في مختلف الملفات، كما عبر عن اهتمامهالشديد بالأولويات التي تطرحها الحكومة في دعم جميع فئات المجتمع، ما يجعلها حكومة قادرة على مواجهة التحديات"، مؤكدا "تطلع الاممالمتحدة إلى مساندة العراق في مواجهة وتجاوز العديد من المشاكل في مقدمتها البيئة ونقص المياه وآثار التغيرات المناخية".

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بـ"دور العراق المحوري في المنطقة، وقدرته على الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، ليكونجسراً داعماً لتثبيت الاستقرار في المنطقة".

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