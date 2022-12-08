2022/12/08 | 22:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1NeMXxfCHA4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار | خالدة خليل - نائبة سابقة عن الحزب الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار | خالدة خليل - نائبة سابقة عن الحزب الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).