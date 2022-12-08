2022/12/08 | 22:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | شرارة الاحتجاج تعود من ذي قار.. حكومة الاطار تفشل بأول اختبار | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: C1j5pRs1UQ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | شرارة الاحتجاج تعود من ذي قار.. حكومة الاطار تفشل بأول اختبار | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | شرارة الاحتجاج تعود من ذي قار.. حكومة الاطار تفشل بأول اختبار | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).