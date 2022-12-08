2022/12/08 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة على ثقة من حصول فنلندا والسويد على الموافقة لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) قريبا على الرغم من تأخر تصديق تركيا والمجر.

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