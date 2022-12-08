غوتيريش للسوداني: الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع الحكومة ومساعدة العراق

2022/12/08 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 12/08/2022، اتصالاً هاتفياً...

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