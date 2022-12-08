متحدث محافظة ذي قار: جهات تغرر بالمتظاهرين

2022/12/08 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال المتحدث باسم محافظة ذي قار أبو الحسن البدري، الخميس 12/08/2022،...

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