ضبط متهم بحوزته مادة شديدة الانفجار ومعدات خطرة ببغداد

2022/12/08 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيووز / ألقت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على متهم ضبط بحوزته مادة شديدة الانفجار بالاضافة إلى مواد ومعدات خطرة في بغداد.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية ألقت اثناء تنفيذ واجب تفتيش الأشخاص والعجلات في سيطره الفلاحات ببغداد القبض على متهم ضبط بحوزته […]

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