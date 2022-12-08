2022/12/08 | 22:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6IxEKFHsTSU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. وزير التعليم العالي الاتحادي يكشف عن اتفاق لإنشاء مركز الإبداع لتنمية مواهب للطلبة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. وزير التعليم العالي الاتحادي يكشف عن اتفاق لإنشاء مركز الإبداع لتنمية مواهب للطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).