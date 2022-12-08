2022/12/08 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3Yn0QCHfzRA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عامر الفائز: لا يمكن إقرار أي قانون خلال العطلة التشريعية للبرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عامر الفائز: لا يمكن إقرار أي قانون خلال العطلة التشريعية للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).