2022/12/08 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اقامت جامعة التراث ،اليوم الخميس،بطولة تراث العراق لتنس السيدات الثانية بحضور نخبة من الشخصيات في بغداد.وذكرت مجموعة من اللاعبات ان “الرياضة تعتبر احدى الهوايات المفضلة لدينا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بطولة تراث العراق للتنس”..



نساء عراقيات يكسرن القاعدة: “الرياضة الهواية المفضلة لنا” المركز الخبري الوطني.

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