السوداني يؤكد لوزير التجارة السعودي إهتمام العراق بتوسعة الروابط بين البلدين

2022/12/08 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اهتمام العراق بتوسعة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “رئيس […]

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