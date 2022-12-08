رئيس البرلمان: احد اسباب ازمة المياه هو تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق

2022/12/08 | 22:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ان احد اسباب ازمة المياه هو تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق وعلينا تنظيم الداخل ومشاكلنا السياسية قبل ايجاد حلول للمشاكل الخارجية.

وقال الحلبوسي خلال مقابلة خاصة في برنامج الميدان الذي يبث على قناة الرشيد الفضائية، ان “اللجان البرلمانية تعتمد على التناظرية المكوناتية والسياسية مع حفظ اوزان المكونات والاستحقاق الانتخابي كما حصل في جميع الدورات السابقة فلا يجوز ان يكون الوزير ورئيس اللجنة من نفس البيئة”، مبينا ان “استهداف نائب لفكره او رأيه هو امر مرفوض ولن يحصل في وقت ترؤسي للبرلمان لاننا بحال قبول هذا المبدأ فان هنالك امور اكبر ستحصل ربما بالتالي فلا يجب المضي بهذا الاسلوب وعلينا ترك كسر الارادات والتحدي”.

واضاف الحلبوسي ان “تقاليدنا ترفض العادات الشاذة والمجتمع الدولي يقول نرفضه بداخل كل بلد ولكن لا يعمم ونحن اليوم مراقبين دوليا ولا نحتاج قانون نحرم به الفاحشة لان لدينا قانون سماوي يرفض الفواحش ولا حاجة الى قوانين وضعية لمعالجة هذه الامور”، موضحا ان “ملفات عديدة بحاجة الى حلول داخليا ودوليا وفقدان الدولة الى اي شبر باراضيها هو امر معيب ويجب ان تحل جميع المشاكل قبل عام 2023 بعيدا عن الاصطفافات الحزبية والمصلحية ويجب توحيد الهوية الوطنية والداخلية للتحرك على المشاكل الخارجية ولا نجد مبرر لوجود حزب العمال في اراضينا ومن سمح لتركيا بقصف اراضينا وعلينا اولنا تنظيف ارضنا اولا ومشكلة المياه احد اسبابها حزب العمال الكردستاني”.

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