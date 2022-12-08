بعد مغادرة قطر بسبب اقتحام لصوص منزله.. رحيم ستيرلينغ يعود للمشاركة في المونديال

2022/12/08 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود رحيم ستيرلينغ، لاعب منتخب إنجلترا، إلى صفوف الفريق المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر قبل مباراة ربع نهائي بين "الأسود الثلاثة" وفرنسا، يوم السبت، بعد عودته إلى بلاده إثر اقتحام لصوص منزله.

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