مجهولون يحرقون مبنى البهو في الناصرية

2022/12/08 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، شريطا مصورا يوثق اندلاع النيران في مبنى بهو الناصرية، وسط الناصرية.

وقال مصور المقطع إن "أشخاصا أقدموا على اشعال النيران في مبنى بهو الناصرية"، فيما طالب الحكومة بالتدخل.

ومساء يوم أمس اندلع اشتباك بين متظاهرين والأجهزة الأمنية، في مركز مدينة الناصرية، تخلله تصعيد بإطلاق نار، راح ضحيته متظاهران وأصيب نحو 15 شخصا بالرصاص الحي.



على إثرها أمر وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة ذي قار، سعد حربية.

ووصلت لجنة برلمانية، اليوم، إلى قيادة عمليات سومر، في محافظة ذي قار، لمتابعة سير التحقيق في أحداث تظاهرات الناصرية.

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