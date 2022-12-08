تحليل بشأن مشاركة السوداني بالقمة العربية – الصينية

2022/12/08 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي العراقي ناصر الكناني، اليوم الخميس، على أهمية مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السودانيفي القمة العربية – الصينية.

وقال الكناني، لـ(بغداد اليوم) ان "مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القمة العربية – الصينية في العاصمة السعوديةالرياض أمر في غاية الأهمية وهذه المشاركة، ستمثل منعطف حقيقي للتطور على المستوى الاقتصادي والاستثماري في العراق".

وبين ان "العراق يحتاج بشكل حقيقي للعلاقة الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، ولهذا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيعمل علىتطوير هذه العلاقة وترجمتها على ارض الواقع من خلال تفعيل اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع الشركات الصينية على مختلف الأصعدة،ومشاركة العراق بهذه القمة بداية لهذا التحرك".

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